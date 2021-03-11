إيمانويل ماكرون يستقبل جون كيري

قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل، اليوم الأربعاء، مبعوث الولايات المتحدة الخاص للمناخ، جون كيري.

وأضاف القصر في بيان له إن ذلك يأتي في إطار زيارة المبعوث الأمريكي، وزير الخارجية الأسبق، لأوروبا لتعزيز التعاون في مكافحة تغير المناخ.

وتابع البيان: "ستركز المناقشة على المراحل التالية من التنسيق الدولي في المسائل المناخية وستكون فرصة للرئيس الفرنسي ليشاركه محاور رؤيته حول التعددية المناخية الفعالة".

وكان جون كيري قد التقى برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء، في أول اجتماع مباشر مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، منذ تغير الإدارة في واشنطن.