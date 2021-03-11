بلينكن: الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ

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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ.

وأضاف بلينكن في جلسة استماع بمجلس النواب: "نحن بحاجة لمواصلة متابعة العقوبات، على سبيل المثال، ضد المسؤولين عن ارتكاب أعمال قمعية في هونغ كونغ".

ووجهت الشرطة في هونغ كونغ الشهر الماضي، اتهامات لعشرات المعارضين بـ "التخريب"، في أوسع استخدام حتى الآن لقانون الأمن القومي الجديد.

وأفادت الشرطة بأن 47 شخصا اتهموا بـ "التآمر لارتكاب عمل تخريبي"، إحدى الجرائم التي يشملها قانون الأمن القومي الذي أقر العام الماضي، بعد احتجاجات هزت المدينة لأشهر في العام 2019.

هذا ويمثل المتهمون طيفا واسعا جدا من المعارضة المحلية من نواب سابقين مثل جيمس تو وكلوديا مو، وأكاديميين، ومحامين، ومتخصصين اجتماعيين، والعديد من الناشطين الشباب.