وكالة الأدوية الأوروبية: لا علاقة بين لقاح "أسترازينيكا" والوفاة المسجلة في النمسا

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أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، يوم الأربعاء، أن تحقيقا أوليا لم يكشف عن أي صلة بين لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لكورونا ووفاة ممرضة نمساوية تم حقنها به.

وقالت الوكالة في بيان: "لا يوجد في الوقت الحاضر ما يشير إلى أن التطعيم كانت له هذه العواقب التي لا تندرج ضمن الآثار الجانبية المذكورة لهذا اللقاح"، في إشارة أيضا إلى ممرضة أخرى تم نقلها إلى المستشفى إثر انسداد رئوي عانت منه بعد تطعيمها.

وكانت سلطات النمسا قررت في 7 شباط تعليق استخدام دفعة من لقاح "أسترازينيكا" كإجراء احترازي، بعد وفاة ممرضة وإصابة أخرى بعد خضوعهما للتلقيح.

وجاء في بيان أصدرته الهيئة الفيدرالية النمساوية المعنية بالسلامة في قطاع الصحة العامة، أن ممرضة في الـ49 من عمرها توفيت نتيجة لاضطراب نزفي خطير بعد تطعيمها، أما الممرضة الثانية (35 عاما) التي تلقت التطعيم من الدفعة ذاتها من لقاح "أسترازينيكا" في مدينة تسفيتل بولاية النمسا السفلى، فأصيبت بالانسداد الرئوي، قبل أن تتحسن حالتها.

وأكدت الهيئة حينها أن قرار تعليق التطعيم يخص فقط "دفعة مريبة" من لقاح "أسترازينيكا".