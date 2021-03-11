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ماسك يوضّح سبب انفجار النموذج الأولي لمركبة ستارشيب

11
MARCH
2021
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أعلن إيلون ماسك مؤسس شركتي تيسلا وسبيس إكس، أن سبب انفجار النموذج الأولي لمركبة ستارشيب الفضائية بعد هبوطها الناجح كان تسرب الهيليوم إلى المحرك.

وكتب ماسك في موقعه بشبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "يبدو أن قوة سحب المحرك SN10 كانت منخفضة نتيجة تسرب الهيليوم من خزان الوقود. والارتطام "بسرعة" 10 أمتأر في الثانية سبّب انكسار عمودين وجزءا من الهيكل".

ويشير ماسك، إلى أنه ستجرى التعديلات اللازمة على النموذج الأولي SN11 عند اختباره.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا الاختبار الثالث الذي ارتفع فيه النموذج الأولي للمركبة ستارشيب إلى أكثر من 10 كيلومترات. وكان الاختبار الأول في 10 ديسمبر والاختبار الثاني في 3 فبراير الماضيين، وفي الاختبارين انفجر النموذج أثناء الهبوط.

وتعمل شركة سبيس إكس على تصميم منظومة نقل تتكون من صواريخ نقل متعددة الاستخدام (مكوكية) فائقة الثقل ومركبة ستارشيب. هذه المنظومة تسمح بنقل رواد الفضاء والحمولات إلى المدارات القريبة من الأرض وأيضا إلى القمر والمريخ.

المصدر: نوفوستي

 
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