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تشهد إيطاليا ارتفاعاً ملحوظاً فى عدد الإصابات بفيروس كورونا معظمها من السلالة الجديدة، حيث تم تسجيل 20 ألف حالة يومية. وأمام هذا الوضع، بات الحجر الصحى كابوساً يهدد أصحاب المطاعم، لكن لا بديل عنه، حسب خبراء، لاحتواء تفشى الوباء مجدداً، كما سجلت البلاد 376 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأشارت وزارة الصحة الإيطالية، فى بيان، إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بلغ 3101093، فيما بلغ عدد الوفيات 100479.

وكشفت نتائج دراسة أن لقاح «فايزر - بايونتيك» فعال للغاية ضد المتغير الأكثر عدوى من الفيروس، الذى تم اكتشافه لأول مرة فى البرازيل، وأحيت النتائج التى توصلت إليها دراسة جديدة، نُشرت فى مجلة «نيو إنجلند جورنال أوف ميديسن» New Englan الآمال فى أن جهود التطعيم المستمرة ستساعد فى الحد من انتشار الوباء، وأجرى الدراسة علماء مع مصنّعى اللقاحات، شركة فايزر الأمريكية والشريك الألمانى بايونتيك، وباحثون فى فرع جامعة تكساس الطبى فى جالفستون، فى وقت حذر فيه خبراء الصحة العامة من أن الطفرات الأكثر قابلية للانتقال يمكن أن تؤدى إلى زيادة أخرى فى حالات كوفيد -19، خاصة مع رفع القيود فى جميع أنحاء العالم.

وأكدت دراسة أخرى أجريت فى كاليفورنيا المخاوف الحالية بشأن أعراض «كوفيد-19» طويلة الأمد، والتى تظهر بعد فترة من التقاط العدوى وعدم شكوى المريض من أعراض فى بادئ الأمر، وحلل باحثون السجلات الطبية فى كاليفورنيا لـ1407 أشخاص، ووجدوا أن 32٪ ممن التقطوا العدوى أول مرة ولم تظهر عليهم أعراض، أبلغوا عن أعراض بعد أسابيع وشهور، وفقاً لما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز»، ورصدت الدراسة أكثر من 30 عرضاً، بما فى ذلك القلق وآلام أسفل الظهر والتعب والأرق ومشكلات الجهاز الهضمى وسرعة ضربات القلب.