في نمو غير مسبوق.. "ديزني+" تتجاوز 100 مليون مستخدم

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تجاوزت منصة البث الرئيسة لشركة "والت ديزني" 100 مليون مستخدم بعد 16 شهراً فقط من إطلاقها، ليرسخ ذلك سريعاً مكانة المنصة كمنافس قوي للعملاق "نيتفليكس".

وأعلنت الشركة أنها وصلت إلى هذا الإنجاز يوم الثلاثاء قبيل اجتماع جمعيتها العمومية السنوي. وظهرت الخدمة "ديزني+" لأول مرة في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر من عام 2019، وتم طرحها في كندا، وأستراليا، وأميركا اللاتينية، وسنغافورة في الشهور التالية.

ويؤكد الصعود السريع للخدمة على قوة اسم "ديزني" إلى جانب الامتيازات الترفيهية التي تشمل "مارفيل"، وحرب النجوم، و"بيكسار"، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وأنهت "نيتفليكس"، الرائدة في بث الاشتراكات، عام 2020، بحوالي 204 ملايين مشترك على مستوى العالم.

ودفع هذا النجاح "ديزني" إلى زيادة ميزانية البرامج المخصصة لـ"ديزني +"، فلقد حددت الشركة، ومقرها في بوربانك بولاية كاليفورنيا، هدفاً لتحقيق أكثر من 100 عمل فني جديد سنوياً، وتتوفر الخدمة حالياً في 59 دولة.

وقال الرئيس التنفيذي بوب تشابيك، في بيان للشركة: "تعتبر أعمالنا المباشرة للمستهلكين الأولوية القصوى لنا، وستستمر مجموعة المحتوى القوية لدينا في تعزيز نموها".

ديزني لاند تفتح أبوابها بحذر

وقالت الشركة أيضاً إن منتجع "ديزني لاند" في جنوب كاليفورنيا سيعيد فتح أبوابه بشكل محدود في أواخر شهر نيسان، وقد يستأنف خط الرحلات البحرية الخاص به عملياته بحلول الخريف. وتم إغلاق كلا الوحدتين التابعتين لـ"ديزني" بسبب جائحة كورونا. وتخطط الشركة لاستدعاء أكثر من 10 آلاف موظف في المنتزه، وستحتاج إلى إعادة تدريبهم لكي تعمل وفقاً لإرشادات كورونا بالولاية.

ومع ذلك، لم تبهر هذه الأخبار المستثمرين، فلقد تراجعت الأسهم بنسبة 2.7% إلى 196.48 دولاراً في تمام الساعة 3.04 عصراً في نيويورك، وكانت قد ارتفعت بنسبة 11% هذا العام حتى يوم الإثنين.

وتمت إعادة انتخاب جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة في الاجتماع. كما حصلت خطة مكافآت "ديزني" للتنفيذيين أيضاً على موافقة 68% من المساهمين، بعد أن رفضها المستثمرون سابقاً قبل ثلاث سنوات. ودفع هذا التصويت الشركة إلى إعادة تصميم رواتبها، وربط المكافآت بالأداء بشكل وثيق.

وحصل تشابيك، البالغ من العمر 61 عاماً، على 14.2 مليون دولار في السنة المالية الماضية، أي أقل من الـ21.9 مليون دولار التي حصل عليها سلفه بوب إيغر في عامه الأول كرئيس تنفيذي سنة 2006. وفي أعقاب جائحة كورونا، ألغت "ديزني" المكافآت لمديريها التنفيذيين الذين حصلوا على تعويضات عالية.

الجدال حول النجمة جينا كارانو

خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، دافع تشابيك عن قرار الشركة بالتوقف عن العمل مع الممثلة جينا كارانو، نجمة "مسلسل "ذا ماندالوريان"(The Mandalorian) التابع لـ"ديزني+"، بعد التعليقات المثيرة للجدل التي أدلت بها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: "لا أرى حقاً أن (ديزني) تصف نفسها بأنها ذات ميول يسارية أو يمينية، إنها مسألة تتعلق بمساندة القيم. يجب أن نعيش فيه جميعاً في هذا العالم بوئام وسلام".

وقال تشابيك إنه يتوقع أن تستعيد الشركة أرباحها "في مرحلة ما في المستقبل"، مضيفاً أن "ديزني" تقوم دائماً بتقييم إنشاء شركات فرعية محتملة لوحدات أعمالها، إلا أنه ليس لديها ما تتحدث عنه.

كما أعرب عن دعمه لكاثلين كينيدي، المدير التنفيذي المسؤول عن "لوكاس فيلم" (Lucasfilm)، في أعقاب ضعف أداء سلسلة أفلام حرب النجوم، التي وصف مسؤولون تنفيذيون في "ديزني" صدورها بأنه تم بسرعة كبيرة على التوالي.

وقال تشابيك: "لقد شعرنا بسعادة غامرة لأننا نمتلك المواهب الإبداعية في شركتنا من أمثال كاثلين كينيدي القادرة على إدارة (لوكاس). نتطلع إلى تمكين كاثي من إدارة كافة أنشطة "لوكاس فيلم" لسنوات عديدة قادمة".