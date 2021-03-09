A + A -

ذكرت قناة i24 news الإسرائيلية عن تطورات دراماتيكية للعميل الإسرائيلي ايلي كوهين المفقود في سوريا، وقد أشارت مصادر للقناة الى ان شيء من ممتلكات العميل قد حصلت عليه إسرائيل ويتم فحصه للحصول على مزيد من الأدلة.

وقال المصدر لـ i24NEWS إن هذه المادة قد تكون قطعة من ملابس كوهين أو وثيقة، لكنه لم يتم تقديم المزيد من التوضيح.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقناة أن البحث عن رفات كوهين جاري حاليًا في سوريا، وهذا يعتبر أول تأكيد رسمي من إسرائيل بشأن هذه القضية.

للاطلاع على المقال الأصلي اضغط هنا