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الخارجية الأميركية تصدر بيانا هاما بشأن تأشيرات السفر

9
MARCH
2021
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قالت الخارجية الأميركية، الاثنين، إن معظم من قدموا طلبات للحصول على تأشيرات أميركية وتمّ رفضهم بسبب قرار الرئيس الأسبق دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 13 دولة معظمها ذات أغلبية مسلمة أو دول إفريقية، يمكنهم السعي لإعادة النظر في طلباتهم، أو التقدم بطلبات جديدة.

وألغى الرئيس جو بايدن قرار سلفه ترامب في 20 يناير، أول يوم له في السلطة، واصفا إياه بأنه "وصمة عار على ضميرنا القومي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن الذين تقدموا للحصول على تأشيرات وتم رفضها قبل 20 يناير 2020، عليهم التقدم بطلبات جديدة ودفع الرسوم الخاصة بها.

وأضاف أن من تم رفضهم في 20 يناير 2020 أو بعد ذلك، يمكنهم تقديم التماس لإعادة النظر في طلباتهم دون الحاجة لإعادة التقديم أو دفع رسوم إضافية، حسبما نقلت "رويترز".

وتفيد بيانات وزارة الخارجية أن نحو 40 ألف شخص مُنعوا من دخول الولايات المتحدة بموجب الحظر منذ ديسمبر 2017، بعدما أقرت المحكمة العليا الأميركية نسخة معدلة من حظر السفر الأصلي.

وقامت إدارة ترامب بإضافة بعض الدول وشطب دول أخرى من قائمة الحظر، وضمت في الفترة الأخيرة من رئاسته ميانمار وإريتريا وإيران وقرغيزستان وليبيا ونيجيريا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وتنزانيا وفنزويلا واليمن.

 

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