وفد من وزارة الخارجية القطرية يصل إلى القاهرة لبحث علاقات التعاون

وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، أمس الاثنين، الشيخ محمد بن حمد بن سعود آل ثاني مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية القطرية، وفقا لما ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن المسؤول القطري أتى إلى مصر "على رأس وفد من الدوحة في زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها علاقات التعاون بين مصر وقطر".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الزيارة تندرج "في إطار جهود مصرية قطرية حثيثة للإسراع في عودة العلاقات المصرية القطرية لطبيعتها قبل أزمة منتصف 2017".

والأسبوع الماضي، جرت مباحثات ثنائية في القاهرة بين وزيري الخارجية المصري والقطري على هامش فعاليات الدورة الـ155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.