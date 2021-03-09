هاري وميغان يحرجان «العائلة» بمقابلة صادمة

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شعور بـ«الخذلان» وتفكير بالانتحار وكلام عن العنصرية... هذا بعض مما كشفته مقابلة صادمة أجرتها الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري مع الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والابن الأصغر لولي العهد الأمير تشارلز، وزوجته ميغان ماركل، وبثت على محطة «سي بي إس» الأميركية أول من أمس.



وكشفت ماركل في تلك المقابلة أنها فكرت في الانتحار حين كانت تعيش في كنف العائلة الملكية. وأضافت أنها قابلت العائلة الملكية «وقلتُ إنني في حاجة للذهاب إلى مكان ما للحصول على مساعدة» من متخصصين نفسيين، لكنهم «قالوا لي إنني لا أستطيع، وإن ذلك لن يكون مفيداً» للعائلة. كذلك كشفت ماركل عن أحاديث نقلها إليها زوجها هاري عن قلق في العائلة الملكية من لون بشرة طفلها الأول، آرتشي، قبل ولادته.