إيطاليا تتجاوز عتبة المئة ألف وفاة بكورونا بعد عام من الوباء

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تجاوز عتبة المئة ألف وفاة جراء فيروس كورونا مع 100,103 وفاة، إثر تسجيلها 318 وفاة خلال 24 ساعة، بعد عام من ظهور المرض في البلاد.

وتعتبر المناطق الأكثر تضررا هي لومبارديا (شمال) الرئة الاقتصادية للبلاد مع قرابة 30 ألف وفاة، تليها إميليا-رومانيا (شمال، قرابة 11 ألف وفاة) ثم بييمونتي (شمال غرب) وفينيتو (شمال شرق) بتسجيل كل منهما قرابة عشرة آلاف وفاة. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الضحايا هو بشكل عام أقل من الحصيلة الفعلية.

وتحدثت مؤسسة "جيمبي" للأبحاث حول الصحة الأسبوع الماضي عن ارتفاع بنسبة 33% لعدد الإصابات الأسبوعية في الفترة الممتدة بين 24 شباط و2 آذار، مع 123 ألف إصابة بالفيروس، وهو أعلى عدد مسجّل منذ كانون الأول.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على فيس بوك الأحد "مع هذه الأرقام، نحتاج إلى قيود أكثر صرامة". وستشكل قيود جديدة صارمة على الصعيد الوطني، ضربة قاسية لثالث اقتصاد في منطقة اليورو الذي يغرق في ركود خطر بسبب إغلاق العام 2020. لكن بحسب استطلاع للرأي نشرته صحيفة "إيل كوريري ديلا سيرا" في نهاية الأسبوع، فإن 44% من الإيطاليين يؤيدون فرض قيود جديدة، في مقابل 30% فقط قبل أسبوعين.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الإثنين في رسالة عبر الفيديو بمناسبة اليوم العالمي للمرأة "نجد أنفسنا في هذه الأيام أمام تفاقم جديد للأزمة الصحية. على كل شخص أن يفعل ما بوسعه للحد من تفشي الفيروس. لكن ينبغي خصوصا على الحكومة أن تقوم بدورها". وأضاف "لم نتغلب على الوباء، لكن مع تسريع خطة التلقيح نتوقع مخرجا غير بعيد. أريد أن أغتنم الفرصة لأرسل للجميع إشارة أمل حقيقية".