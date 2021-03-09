الذهب يهبط متضررا من ارتفاع عوائد السندات الأميركية

A + A -

هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة الاثنين إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر مع صعود الدولار وبقاء عوائد سندات الخزانة الأميركية مرتفعة، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.14 بالمئة إلى 1681.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، وهو أقل مستوى له منذ الثامن من حزيران الماضي.

وهبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب أكثر من واحد بالمئة لتسجل عند التسوية 1678.00 دولارا للأوقية.

وقفز الدولار لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر بينما استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى في أكثر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1143.20 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 0.99 بالمئة إلى 2315.20 دولار للأوقية ونزلت الفضة 0.16 بالمئة إلى 25.15 دولار للأوقية.