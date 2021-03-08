إصابة شابين فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب بيت لحم

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أفادت قناة "روسيا اليوم" بإصابة شابين فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، الذي اقتحم منطقة أبو سود ببلدة الخضر جنوب بيت لحم في فلسطين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الجيش أطلق النار على شاب فلسطيني بزعم طعنه أحد الجنود في مدينة طوباس الليلة الماضية، خلال عملية مداهمة لاعتقال مطلوبين.

وتم نقل الشاب الفلسطيني إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بجروح خطيرة، في حين أصيب الجندي الإسرائيلي بجروح طفيفة، وتلقى العلاج في المكان.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ فجرا حملة اعتقالات موسعة في رام الله، والبيرة، وطوباس بشمال الضفة الغربية.

وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت فعالية نسوية للاحتفاء بيوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم الاثنين، في بلدة الطور بشرق مدينة القدس المحتلة، واعتقلت سيدتين.