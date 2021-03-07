عودة أنشطة الترفيه في السعودية

A + A -

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عودة الأنشطة الترفيهية إلى العمل من جديد الأحد، بعد توقف دام شهراً.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام المنشآت العاملة في قطاع الترفيه، بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفي مقدمتها التأكد من الحالة الصحية للزوار عبر تطبيق "توكلنا"، وارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول وتعقيم الأيدي، وعدم السماح لمن تظهر عليه أعراض كورونا بالدخول إلى المرافق الترفيهية.

وأشارت إلى أنه "يجب على جميع الراغبين بإقامة أي نشاط ترفيهي التقدم بطلب الحصول على الترخيص المناسب عبر زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة الترفيه".

وأكدت الهيئة أن فرقها الرقابية ستكثف زياراتها التفتيشية على جميع المنشآت الترفيهية للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والتعليمات الخاصة بهذا الشأن. يذكر أن الهيئة نفذت خلال الأسبوعين الماضيين 295 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت التجارية المرخصة من الهيئة بالإجراءات الاحترازية ورصدت على ضوء ذلك 19 مخالفة.