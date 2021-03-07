إيران: لا يوجد لدى طهران أي سبب للقيام بعملية ضد سفينة شحن إسرائيلية

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أعلن مسؤول ايراني رفيع في طهران أن مزاعم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده مسؤولة عن تفجير سفية الشحن الاسرائيلية، لا أساس لها من الصحة وليس لإيران أي دور في الهجوم، مشيرا الى ان إدعاء نتنياهو حول استهداف إيران للسفينة عشية الانتخابات الإسرائيلية يثير الشكوك.

وشدد المسؤول الإيراني للميادين، ان نتنياهو يحاول الهروب من الوضع الانتخابي الهش وفرض سياسة ترامب على بايدن، مؤكدا أن الثقوب في السفينة بحسب المشاهد، لم تنجم عن هجوم خارجي إنما الانفجار جاء من داخلها.

ولفت الى ان هذه ليست المرة الأولى التي تأتي فيها السفينة الإسرائيلية للمياه الخليجية، ولا يوجد لدى طهران أي سبب للقيام بعملية ضد سفينة شحن إسرائيلية.