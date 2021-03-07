مصدر من داخل القصر الملكي: لقاء ميغان ماركل المنتظر مع أوبرا وينفري "خيار نووي"

A + A -

كشفت تقارير بريطانية، أمس السبت، أن قصر باكنغهام يشعر بالرعب مما سيتضمنه اللقاء التلفزيوني المنتظر لميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، الذي يذاع اليوم الأحد، ويعد الأول لهما بعد التخلي عن صفتهما الملكية.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن القصر الملكي يخشى مما ستقوله ميغان ماركل عن دوقة كامبريج، كيت ميدلون، زوجة الأمير البريطاني ويليام خلال المقابلة، وبشأن خلافها معها، الأمر الذي سيلحق "ضررا هائلا" بالملكية البريطانية، بحسب ما جاء في الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر الخائفة وصف المقابلة بأنها تعادل "الخيار النووي" لميغان ماركل.

لكن مصدرا مطلعا على مقابلة أوبرا وينفري من داخل شبكة "سي بي إس" الأمريكية، والتي ستبث اليوم الأحد، أكد أن قصر باكنغهام ليس لديه ما يدعو للقلق في هذا الصدد.

وأوضح أنه لم يكن لدى ميغان والأمير هاري سوى "كلمات لطيفة" عن الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، كما نفى أن حوار أوبرا وينفري سيكشف عن أي تفاصيل تتعلق بخلاف "الرباعي الملكي".

ومع ذلك، ما زال مراقبو العائلة المالكة البريطانية ينتظرون في خوف من أي قنابل قد تسقط في طريق كيت ميدلتون، لا سيما بالنظر إلى استياء ميغان ماركل الصريح في المقابلة التلفزيونية بشأن الفترة التي قضتها في المملكة المتحدة، والذي تصفه بأنه "غير قابل للنجاة تقريبا".

وقالت مصادر ملكية لصحيفة "ذا صن": "إذا اختارت ميغان ماركل التحدث بصراحة عن وقتها مع كيت ميدلتون، فإن الضرر الذي يمكن أن يلحق بالملكية سيكون هائلا".

يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، قد أعلنا تخليهما عن وظائفهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية في الثامن يناير/ كانون الثاني 2020، وقد صرحا بأن "هذا القرار اتخذاه بعد شهور من التفكير، وأنهما يسعيان للوصول إلى الاستقلال المادي".