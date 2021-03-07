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"بسببه تخلصت من وزني"... جونسون يعترف بطعامه الصحي المفضل

7
MARCH
2021
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اعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بطعامه المفضل والذي بسببه تخلص من وزنه الزائد، على حد تعبيره.
 
وقال جونسون في تصريح إذاعي نقلته "الديلي ميل" حول سؤال يتعلق بكيفية اتباع نظام غذائي وفقدان الوزن: "طعامي الصحي المفضل هو الكباب".
 
وكشف جونسون أن تناوله للكباب ساعده في فقدان الكثير من وزنه، بالإضافة إلى الجري والابتعاد عن الجبن في وقت متأخر من الليل.
 
واعترف جونسون، البالغ من العمر 56 عامًا ، بأنه "كان سمينًا جدًا''.
 
ومنذ إصابته بكورونا، يقول رئيس الوزراء، الذي يُصور بانتظام وهو يركض في لندن، إنه فقد "قدرًا كبيرًا" من وزنه عن طريق تقليل الكربوهيدرات والشوكولاتة والجبن وممارسة الرياضة بانتظام.
 
واعترف جونسون بأنه كان يزن 105 كجم في عام 2018 عندما كان وزيراً للخارجية. وقال في ذلك الوقت إنه كان متحيزًا لـ"نوبات تشوريزو والجبن في وقت متأخر من الليل".
 
وأطلق جونسون منذ ذلك الحين حملة في داونينغ ستريت للقضاء على السمنة، حيث يعاني شخصان من كل ثلاثة بالغين في المملكة المتحدة من زيادة الوزن.
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