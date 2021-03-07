living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حجبته في "واتساب".. فأنهى حياتها

7
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتكب زوج في البرازيل جريمة بشعة للغاية، عندما قتل والدة أطفاله الثلاثة طعنا حتى الموت، بسبب يبدو بسيطا.
 
وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الأحد، أن إدغاردين دوس سانتوس، (34 عاما)، قتل زوجته السابقة، بعد أن حظرته على تطببيق "واتساب".
 
وأضافت أنه طعنها بوحشية لدى وصولها إلى مقر عملها في مدينة أوروكوي، شمال شرقي البرازيل، في 19 فبراير الماضي.
 
وأظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة، وصول زوج القتيلة السابق إلى مقر العمل في السادسة صباحا.
 
وكان القاتل ينتظر ميندونكا (32 عاما) التي تعمل خادمة في مكان علمها لنحو 40 دقيقة.
 
ورصدت الكاميرات لحظات كان القاتل يهاجم الأم الشابة، بينما كانت تكافح من أجل التحرر من قبضته، لكنه تمكن منها وطرحها أرضا، وشرع في طعنها. وبعد أن ابتعد قليلا عن جسد القتيلة، عاد وطعنها مرات أخرى.
 
وذكرت تقارير محلية أن الجريمة جاء بعد أن حجبت الأم زوجها السابق على تطبيق التواصل الفوري "واتساب".
 
وألقت الشرطة القبض على القاتل في منزله بعد حوالي نصف ساعة من الجريمة، حيث كان يستعد للفرار.
 
وقال ضابط في الشركة إن الشريكين انفصلا منذ فترة طويلة، لكنه كان يرفض بذلك باستمرار.
 
وأضاف أن الرجل استشط غضبا بعدما حجبته شريكته السابقة على واتساب.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout