أوروبا.. البلد صاحب أعلى معدل وفيات كورونا يرسل مرضاه للخارج

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بعد أن أصبحت الدولة التي تسجل أعلى معدل وفيات من جراء فيروس كورونا المستجد في أوروبا، بدأت سلوفاكيا في إرسال مرضى الوباء إلى ألمانيا وبولندا.

فقد أعلنت حكومة ولاية شمال الراين فستفاليا غربي ألمانيا، أنه من المتوقع وصول أول مريضين بكورونا إلى مطار دورتموند على متن طائرة مستأجرة، ومن المقرر علاجهما في مستشفى بالمدينة.

وقد يتبع هذا نقل مزيد من المرضى في الأيام القادمة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن ولاية شمال الراين فستفاليا قالت إنها عرضت استقبال ما مجموعه 10 مرضى من سلوفاكيا.

وسبق أن نقل مرضى من فرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا إلى ألمانيا لتلقي العلاج خلال الوباء، وذلك بعد أن انخفض عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج في العناية المركزة بألمانيا بشكل ملحوظ في الشهرين الماضيين.

ومن جهة أخرى، وصلت الدفعة الأولى من مرضى "كوفيد 19" في سلوفاكيا إلى بولندا، السبت.

وقال مساعد وزير الصحة البولندي فالديمار كراسكا في تصريح لقناة "بولسات" التلفزيونية الإخبارية المحلية: "هناك حاليا في بولندا 3 مرضى. سوف يليهم آخرون".

كذلك تنتظر بولندا أن تبلغها السلطات التشيكية بشأن وصول دفعة أولى من مرضاها، وفق كراسكا.

وقال المسؤول الصحي إن المرضى الذين سيتم نقلهم إلى بولندا حالتهم خطرة، ويتطلب وضعهم الصحي أن توفر لهم أجهزة مساعدة على التنفس.

وأكدت السلطات السلوفاكية إن بولندا وألمانيا خصصتا 10 أسرة للمرضى السلوفاكيين في مرحلة أولى.

وتسجل سلوفاكيا البالغ عدد سكانها 5.4 ملايين نسمة، أعلى معدل وفيات من جراء فيروس كورونا، بلغ 2409 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وبحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية، تسجل تشيكيا معدل وفيات يبلغ 2252 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة في الفترة نفسها.