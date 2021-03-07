روحاني للكاظمي : الولايات المتحدة تلعب دورا تخريبيا في العراق والمنطقة كلها

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قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن الولايات المتحدة تلعب "دوريا تخريبيا" في الشرق الأوسط بما في ذلك العراق.

وأفاد مكتب الرئيس الإيراني، في بيان، بأن روحاني والكاظمي بحثا التطورات الإقليمية والإفراج عن أموال إيران المجمدة في العراق.

وشدد روحاني على أن "أمن العراق ووحدة أراضيه واستقراره من أولويات إيران"، مؤكدا أن بلاده ترفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية العراقية وتعتبرها مضرة للعراق ولكل المنطقة.

وأشار روحاني إلى أن "هناك مليارات الدولارات المحتجزة بشكل غير قانوني في العراق وينبغي الإفراج عنها على الفور"، لافتا إلى أن "الأموال الإيرانية لا تزال مجمدة في العراق على الرغم من الوعود المتكررة للمسؤولين العراقيين للإفراج عنها".

كما شدد الرئيس الإيراني على أن "الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط يجلب عدم الأمن والاستقرار"، معتبرا أن "واشنطن لا تزال تلعب دورا تخريبيا في المنطقة والعراق".

وأضاف: "الإسراع في إخراج القوات الأمريكية من العراق وفق قانون البرلمان العراقي من شأنه أن يسهم في أمن واستقرار العراق وكل المنطقة".

وجدد أن "حل مشكلات الشرق الأوسط يتم عبر دول المنطقة من دون تدخلات أجنبية"، مؤكدا أن إيران مستعدة للتعاون مع الدول الإقليمية لتسوية الأزمات وتحقيق السلام والاستقرار.

كما نقلت الرئاسة الإيرانية عن الكاظمي قوله إن العقوبات الأمريكية على إيران "ظالمة وغير قانونية".

وأشار رئيس الوزراء العراقي، حسب البيان، إلى أن التغيير في الإدارة الأمريكية هيأ أجواء جديدة للتعاون بين الدول، لافتا إلى أن العراق سيبذل كل جهوده لرفع العقوبات عن إيران.