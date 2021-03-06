إيران تحذر "إسرائيل" من عواقب أي "خطوة خاطئة"

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نفت إيران صحة الاتهامات "الإسرائيلية" بأنها تقف وراء الهجوم على سفينة تجارية في خليج عمان، محذرة "إسرائيل" من عواقب أي خطوة خاطئة قد تقدم عليها.

ورفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، في رسالة بعثها أمس الجمعة إلى الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، اتهام "إسرائيل" لإيران بأنها نفذت الهجوم الأخير على سفينة "إسرائيلية" في خليج عمان، واعتبر أن هذه الادعاءات لا أساس لها.

واكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة أن "هذا الحادث يحمل كل خصائص عمليات معقدة منفذة من قبل لاعبين يتابعون سياساتهم الشريرة واهدافهم اللامشروعة".

وأشار تخت روانجي إلى التهديدات التي وجهها الطرف "الإسرائيلي"، قائلا: "يسعى الكيان الصهيوني يائسا عبر توجيه الاتهام لإيران والإيحاء بالمظلومية حرف الأنظار عن جميع ممارساته الشريرة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة".

ودعا تخت روانجي المجتمع العالمي لليقظة تجاه "تهديدات الكيان الصهيوني وجرائمه وممارساته الوحشية خاصة احتلال فلسطين"، محذرا كذلك من "المغامرات العسكرية المستمرة" من قبل "إسرائيل" في منطقة الشرق الأوسط غير المستقرة.

واعتبر تخت روانجي أنه يجب تحميل "إسرائيل" مسؤولية جميع أعماله اغير القانونية والمتهورة مع تذكيرها بأنها ستكون مسؤولة عن "جميع عواقب أي خطوة مبنية على خطأ في الحسابات".