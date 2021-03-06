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غياب كوشنر عن مؤتمر لترامب يزيد من فرضية استبعاد الرئيس السابق لصهره

6
MARCH
2021
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غاب جاريد كوشنر كبير المستشارين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن خطط الأخير لظهوره في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين الأسبوع الماضي، في مؤشر آخر عن توتر العلاقة بين ترامب وصهره.
 
وقال أحد الأشخاص المقربين من كوشنير لشبكة "سي ان ان" الأمريكية: "في الوقت الحالي، لقد خرج للتو من السياسة"، مُرددًا ما ذهبت إليه زوجة كوشنر، إيفانكا ترامب، التي تجاوزت الفقاعة السياسية كثيرا وأخبرت أصدقاءها وزملاءها مؤخرا بعدم التفوه بأي شيء يتعلق بواشنطن.
 
وقال شخص على صلة وثيقة بكوشنر للشبكة إن صهر ترامب يستمتع "ببعض الوقت الذي تشتد الحاجة إليه مع أسرته"، وأن انسحابه لا علاقة له بانحسار شعبية الرئيس السابق.
 
ويقول شخص آخر مطلع على الفصل الجديد لكوشنر، إنه يريد خاتمة وبداية جديدة، واحدة لا تشمل تقديم المشورة إلى والد زوجته على أساس يومي.
 
ومع ذلك، أشار شخصان آخران تحدثا إلى الشبكة إلى أن الانقسام حرض عليه ترامب، الذي كان يخبر من هم في دائرته المقربة أنه غاضب من كوشنر.
وقال اثنان من الأشخاص الذين تحدثوا إلى شبكة "سي ان ان" إن علاقة كوشنر مع ترامب، سواء كان صهرا أم لا، قد انهارت منذ خسارة ترامب في إعادة انتخابه.
 
وقال أحد المصادر متحدثا عن طبيعة علاقتهما: "نحن نعلم أن الرئيس لن يلوم نفسه" (لخسارة الانتخابات)، مما يسلط الضوء على تجنب ترامب المعتاد للمسؤولية الشخصية.
 
في أواخر الأسبوع الماضي، عندما عقد ترامب اجتماعًا لمناقشة مستقبله السياسي، لم يحضره كوشنر، بينما تواجد مستشارون سابقون في مقر ترامب الخاص في مارا لاغو بمنزله في بالم بيتش.
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