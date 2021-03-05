الصين ترفع سن التقاعد

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أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، اليوم الجمعة، أن بلاده سترفع سن التقاعد تدريجياً.

ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، بحلول عام 2035، سيتم رفع سن التقاعد في الصين وسيتم تخصيص جزء من ضرائب العاملين لإعالة المتقاعدين، وبحلول عام 2050، سيكون 35 % من السكان في سن التقاعد.

وبحسب الوكالة ستعمل السلطات على تحقيق معدل المواليد المطلوب وتحسين نظام الضمان الاجتماعي.

ويبلغ حاليا سن التقاعد للرجال في الصين 60 مقابل سن 55 للنساء.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد تقرير عمل الحكومة المقدم إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن الصين ستنفذ سياسات انفتاح على العالم الخارجي تتسم بكونها أوسع نطاقا وأفسح مجالا وأعمق بعدا، وستشارك بشكل أفضل في التعاون الاقتصادي الدولي.