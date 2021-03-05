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الصحة العالمية تتوقع عام انتهاء جائحة "كورونا"

5
MARCH
2021
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قال رئيس الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية (WHO) هانز كلوج، إن عام 2021 سيظل "عام فيروس كورونا"، لكن يمكن توقع نهاية الوباء بحلول أوائل عام 2022.
 
وقال كلوج في مقابلة مع صحيفة "والت"، "أفترض أن عام 2021 سيكون عاما آخر لكوفيد-19. لكنه سيكون أكثر قابلية للتنبؤ ويمكن التحكم فيه. كان عام 2020 مجهولا، تميز بعدم اليقين العلمي والسياسي. وبعد عام، أصبحنا نعرف المزيد. وظهر لقاح. بالنسبة لي في عملي، من المهم التخطيط للمستقبل. لذلك، أفترض أن الوباء سينتهي بحلول بداية عام 2022. وهذا لا يعني أن الفيروس سيختفي. ومع ذلك، أتمنى ذلك بحلول ذلك الوقت لن تكون هناك حاجة للتدخلات".
 
وأشار كلوج إلى ضرورة التطعيم لجميع المناطق مؤكدا على التضامن الأوروبي.
 
ولفت إلى أنه من المهم جيدا كيف سترفع البلاد القيود، مشددا على أن ذلك لو حدث بسرعة فسوف نعود للبداية.
وفي 11 مارس 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي عدوى فيروس كورونا الجديد COVID-19 جائحة. في ظل هذه الظروف، اتخذت دول العالم إجراءات الحجر الصحي وأغلقت حدودها أمام الأجانب، وعلقت الخطوط الجوية والبرية والسكك الحديدية المنتظمة.
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