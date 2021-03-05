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الشرطة البريطانية تعلن إحباط 3 عمليات إرهابية خلال فترة الجائحة

5
MARCH
2021
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أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الخميس، أنها أحبطت 3 مخططات إرهابية منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
وأوضحت صحيفة "الغارديان" أن قوات الأمن أفشلت خلال هذه الفترة "مخططين إرهابيين مرتبطين بالتطرف الإسلامي، ومخططا إرهابيا متعلق بالتطرف اليميني".
 
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن الاعتقالات المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالإرهاب تراجعت بنسبة 34 في المئة خلال عام 2020، وهو أدنى مستوى لها في تسع سنوات.
 
وأضحت شرطة مكافحة الإرهاب أن عدد المخططات الإرهابية التي تم إحباطها ارتفع إلى 28 منذ مارس 2017.
 
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمام مجلس عموم المملكة المتحدة، إن الشباب تم تجنيدهم في الجماعات الإرهابية بأعداد مثيرة للقلق أثناء تدابير الغلق الخاصة بكورونا، مضيفا الى أن هناك ارتفاعا في حجم المحتوى المرتبط بالإرهاب على الإنترنت.
روسيا اليوم
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