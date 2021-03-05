اعتقال مسؤول معين من قبل ترامب بتهم تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول

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اعتقل مكتب التحقيقات الفدرالي المساعد السابق بوزارة الخارجية الأمريكية فيديريكو كلاين، بتهم تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول، في أول محاكمة جنائية لشخص عينه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في واشنطن، سامانثا شيرو، أمس الخميس، إن كلاين البالغ من العمر 42 عاما، احتجز في فرجينيا. ولم تتوافر على الفور تفاصيل التهمة الموجهة إليه.

وعمل كلاين في حملة ترامب لعام 2016، ثم جرى تعيينه في وزارة الخارجية. واعتبارا من الصيف الماضي، تم إدراجه في الدليل الفدرالي كمساعد خاص في مكتب شؤون نصف الكرة الغربي، وتم تعيينه سياسيا في "الجدول ج".

كذلك، عمل كلاين لبعض الوقت في مكتب شؤون البرازيل والمخروط الجنوبي بوزارة الخارجية، قبل نقله إلى المكتب الذي يتعامل مع طلبات قانون حرية المعلومات.

وفي حملة ترامب لعام 2016، عمل كلاين، المعروف أيضا باسم فريدي، "كمحلل تقني"، وفقا لسجلات لجنة الانتخابات الفدرالية. وحصل على 15000 دولار هناك، وفقا لإقرار مالي قدمه عندما انضم إلى وزارة الخارجية. وتظهر السجلات أنه حصل على 5000 دولار إضافية من الحملة في عام 2017.