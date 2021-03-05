living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"لقاحات على أساس المحسوبية".. دعوة للتحقيق مع حاكم فلوريدا

5
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دعت أرفع مسؤولة ديمقراطية منتخبة في فلوريدا، مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، للتحقيق في مزاعم استخدام الحاكم رون ديسانتيس، مبادرة التطعيم ضد كوفيد-19 في الولاية، لتوجيه اللقاحات إلى مجتمعات منتقاة مقابل مساهمات مالية سياسية.

واتهمت نيكي فرايد، مفوضة الزراعة في الولاية، ديسانتيس، في مؤتمر صحفي الخميس، بالتورط في توزيع اللقاحات على أساس المحسوبية، وأن الولاية وجهت مواقع التطعيم الفجائية المؤقتة إلى مجتمعات مرتبطة بالمانحين السياسيين الأثرياء، بينما كافح السكان الآخرون للحصول على اللقاحات.

وقالت فرايد، التي يُنظر إليها على أنها مرشحة محتملة لمنصب الحاكم في عام 2022، إن الحقيقة واضحة للغاية "امنح مساهمات مالية كبيرة للحملة، واحصل على وصول خاص إلى اللقاحات، قبل كبار السن، وقبل معلمينا، وقبل عمال المزارع لدينا، والعديد من السكان الخائفين هنا في ولاية فلوريدا ويريدون هذه اللقاحات. إذا لم يكن هذا فسادا علنيا، فأنا لا أعرف ما هو".

وجاءت تصريحات فرايد بعد أن نشرت صحيفة "ذا ميامي هيرالد" تحقيقا كشف أن الغالبية العظمى من السكان البالغين من العمر 65 عاما أو أكبر في منطقة "كي لارغو" الغنية، قد تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 في يناير، في حين كان العديد من سكان فلوريدا الأكثر ضعفا يكافحون للعثور على اللقاحات.

وأفادت الصحيفة بأن جميع سكان "كي لارغو" الذين تبرعوا للجنة ديسانتيس السياسية، يعيشون في منطقة واحدة تسمى "أوشين ريف كلوب"، وقد ساهموا جميعا للجنة، بمبلغ 5 آلاف دولار حتى ديسمبر 2020.

وبعد حوالي شهر من تلقي التطعيمات، كتب أحد سكان المجتمع الأثرياء، وهو بروس رونر، الحاكم الجمهوري السابق لولاية إلينوي، شيكا بمبلغ 250 ألف دولار، لصالح لجنة ديسانتيس السياسية.

لكن حاكم ولاية فلوريدا المحافظ، نفى تحقيق الصحيفة، ووصفه بالضعيف، وقال إن لا علاقة له شخصيا، أو للولاية بموقع التطعيم في "أوشن ريف كلوب"، وأن اللقاحات كانت لا بد أن تأتي من أحد أنظمة المشافي، مشيرا إلى أن المستشفيات كانت تتلقى معظم جرعات التطعيمات مطلع العام.

ويواجه ديسانتيس، منذ أسابيع، أسئلة حول ما إذا كانت الولاية قد أعطت الأفضلية في توزيع اللقاح، للمجتمعات الغنية، على أساس اعتبارات سياسية.

والأحياء السكنية الثلاثة التي اختارها ديسانتيس، لمواقع التطعيم الفجائية المؤقتة، في مقاطعات "تشارلوت" و"ساراسوتا" و"ماناتي" على الساحل الغربي لفلوريدا، طورها متبرع جمهوري ثري، كان قد قدم تبرعات لديسانتيس تفوق 100 ألف دولار، خلال 2018 و2019.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout