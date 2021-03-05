بغداد تستعد لزيارة البابا بخطة أمنية وحظر تجول

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استعدت العاصمة العراقية بغداد، بالأعلام والملصقات والجداريات والزهور، لزيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى البلاد، اليوم الجمعة.



ونشرت السلطات آلافا من قوات الجيش والشرطة بجميع صنوفها في الشوارع وعلى طول الطريق الرابط بين مطار بغداد وتفرعاته التي سيسلكها موكب البابا خلال الزيارة، وهم يحملون السلاح، إضافة إلى نشر سيارات للأجهزة الأمنية على طول الطرق.

كما تم وضع خطط أمنية في المدن التي سيزورها في بغداد والنجف والناصرية ونينوى وأربيل. وأوضحت المصادر أن السلطات العراقية قررت فرض حظر التجول في أرجاء العراق استعداداً للزيارة.



وسيزور البابا محافظات النجف للقاء المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، وذي قار لزيارة مدينة أور التي انطلق منها النبي إبراهيم، وأربيل ونينوى لزيارة عدد من الكنائس والأماكن الدينية.



من جهة ثانية، وفيما عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ حيال تصاعد وتيرة الهجمات الصاروخية التي تشنها الفصائل الشيعية التي يُعتقد بعلاقتها الوثيقة بإيران، نفت معظم الكتائب المرتبطة بما يسمى «محور المقاومة» الهجوم على أربيل وقاعدة «عين الأسد»، لكن أبو علي العسكري الذي يُعتقد أنه المتحدث باسم «كتائب حزب الله»، بارك «العملية البطولية» ضد القاعدة. أما «كتائب سيد الشهداء» المتهمة بالهجوم الصاروخي على أربيل فقد نفت، أمس، تورطها في الحادث.