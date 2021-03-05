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أوروبا ملقحة بالكامل «نهاية الصيف»

5
MARCH
2021
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عبّر مفوض السوق الداخلية الأوروبية، تييري بروتون، المكلف متابعة تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في روما أمس، عن ثقته بقدرة دول الاتحاد الأوروبي على تلقيح جميع الأوروبيين بنهاية الصيف.

وقال بروتون، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، إن «الوضع بشأن اللقاحات مطمئن. إنه تحدّ هائل، لكننا تصرّفنا بسرعة كبيرة». وأضاف: «بحلول نهاية الصيف سنتمكن من تلقيح جميع المواطنين الأوروبيين».

وختم بالقول إن «أوروبا هي أول قارة من حيث إنتاج اللقاحات، تأتي بعدها الولايات المتحدة مع ملياري (لقاح)... بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، سيكون بإمكاننا الاعتماد على 5 مليارات لقاح في السنة للعالم بأسره».

في سياق متصل، أكد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أمس، أن منحنى الإصابات بفيروس كورونا يواصل تذبذبه في البلاد، مشيراً إلى أنه لم يتم الوصول بعد إلى مرحلة الاستقرار.

ومن المنتظر أن تعلن الداخلية السعودية، خلال اليومين المقبلين، عن تمديد أو انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية، التي فرضتها مطلع فبراير (شباط) الماضي لمنع تفشي الفيروس.

من جهة ثانية، أعلنت الحكومة الكويتية، أمس، تطبيق حظر جزئي في البلاد، اعتباراً من الساعة 5 مساءً حتى 5 صباحاً، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وتشهد الكويت ارتفاعاً في عدد الإصابات لم تشهده منذ بداية الجائحة؛ حيث تخطت الأعداد سقف 1000 حالة يومياً.

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