ظريف: لا يمكن إعادة مناقشة الاتفاق النووي ونقطة على السطر

A + A -

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على "عدم جواز إعادة مناقشة" الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، الذي تم التوصل إليه في 2015.

وكتب ظريف على "تويتر"، يوم الخميس: "لا يمكن إعادة مناقشة الاتفاق النووي ونقطة على السطر".

وأضاف: "وإذا كان 2021 يختلف عن 2015، فهو يختلف عن 1945 أيضا، وبالتالي دعونا نغير ميثاق الأمم المتحدة ونحذف حق الفيتو الذي كثيرا ما تستغله الولايات المتحدة".

وكرر ظريف الدعوة لتنفيذ "ما تم التوقيع عليه" في الاتفاق النووي.

يذكر أن الولايات المتحدة أعربت عن رغبتها في مناقشة عدد من الملفات الأخرى، مثل نشاط إيران في المنطقة وبرنامجها للصواريخ البالستية، بمثابة الشرط للعودة إلى الاتفاق النووي.

من جهته، شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أنه لا يمكن حذف أي بند من الاتفاق النووي أو إضافة بنود جديدة إليه.