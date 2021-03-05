وأظهرت مشاهد تلفزيونية من موقع الحادث الأرض مغطاة بالثلوج فيما انحسرت الرؤية بسبب سحب كثيفة في تلك المنطقة الجبلية.

وأفاد النائب عن حزب العدالة والتنمية تولغا اغار، في تغريدة عبر موقع تويتر بمقتل الفريق عثمان أرباش في الحادثة.

وأرباش قائد الفيلق التركي الثامن.

وقدّم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعازيه إلى عائلة أرباش في اتصال هاتفي، وفق ما ذكرت الرئاسة في بيان.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أنّ الاتصال بالمروحية فوق ولاية بيتليس (جنوب شرق)، فقد بعد نصف ساعة على تحليقها.

وأشارت بداية إلى مقتل تسعة جنود وإصابة أربعة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنّ وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس هيئة الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار، توجهوا إلى موقع الحادث.

وقدّم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الفور تعازيهما لتركيا، حليفتهما في حلف شمال الأطلسي.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في تركيا نيكولاس ماير لاندروت "نشارك تركيا حزنها العميق"، فيما غرّدت السفارة الأميركية في موقع تويتر "نتضامن مع أسر كل المتضررين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وقال مصدر دبلوماسي تركي إن أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قدم تعازيه إلى وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، في اتصال هاتفي.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أنّ المروحية من طراز كوغار الذي تصنعه إيرباص.

ووقع الحادث في منطقة يشن فيها الجيش التركي تكرارا عمليات ضد حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة "ارهابية" من قبل انقرة.

وفي 2017 تحطمت مروحية عسكرية في محافظة شيرناك عند الحدود مع سوريا والعراق ما أدى الى سقوط 13 قتيلا.