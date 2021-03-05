زلزال بقوة 8 درجات ضرب المحيط الهادئ قيالة سواحل نيوزيلندا وتحذيرات من موجات تسونامي

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أعلنت الهيئة الجيولوجية الأميركية أن "زلزالا بقوة 8 درجات، وقع في مياه المحيط الهادئ على سواحل أرخبيل كرماديك في نيوزيلندا".

وأشارت الهيئة إلى أن "الزلزال الذي وقع على بعد أكثر من 1100 كيلومتر من مدينة واكتان بالجزيرة الشمالية، وقع على عمق 10 كيلومترات، ولا توجد مدن أو بلدات قرب مركزه".

ويأتي هذا الزلزال، بعد زلزالين متتاليين ضربا السواحل النيوزيلندية خلال الساعات الماضية، وتبلغ شدتهما بالتوالي 7.4 و7.3 درجة على مقياس ريختر.

وفي هذا الإطار، حذرت الوكالة النيوزيلندية لمواجهة الحالات الطارئة، من موجات تسونامي بعد أحدث زلزال، وأمرت السكان في بعض المناطق الساحلية بسرعة التوجه إلى الأماكن المرتفعة.