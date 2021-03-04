living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ألمانيا تخفف قيود الإغلاق المفروضة بسبب تفشي كورونا

4
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الخميس أنه سيتم تخفف قيود الإغلاق المفروضة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في بعض المناطق اعتبارًا من 8 آذار/ مارس.
 
وقالت ميركل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع رؤساء المناطق بشأن فيروس كورونا: "يمكن فتح المتاجر اعتبارًا من 8 آذار/مارس في المناطق التي يقل معدل الإصابة فيها (بفيروس كورونا) عن 50 (حالة جديدة أسبوعيًا لكل 100 ألف نسمة)، وإذا معدل الإصابة أعلى، سيكون الشراء عبر الإنترنت".
 
وأضافت: "يمكن أيضا فتح المتاحف والمعارض وحدائق الحيوانات والنباتات، وإذا معدل الإصابة أعلى من 50 (حالة جديدة أسبوعيًا لكل 100 ألف نسمة) لكن بالحجز المبكر".
 
يشار إلى أن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أعلن، الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 9 آلاف و19 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout