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"الأكثر إراقة للدماء"... سقوط أكبر عدد قتلى خلال يوم واحد في ميانمار منذ الانقلاب

4
MARCH
2021
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أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لميانمار، كريستين شرانر بورغنر، أن اليوم (الأربعاء) كان "الأكثر إراقة للدماء" في ميانمار منذ الانقلاب، حيث سقط 38 قتيلا.
 
وقالت المبعوثة الأممية للصحفيين، اليوم الأربعاء: "لدينا الآن أكثر من 50 قتيلاً منذ بدء الانقلاب، وعدد من الجرحى".
 
واجتاحت التظاهرات ميانمار منذ الانقلاب في 1 فبراير/شباط، وأطلق الأمن الرصاص على المواطنين في عدد من المدن، ويعتقد أن اثنين على الأقل من الضحايا أطفال في سن المراهقة، بحسب قناة "بي بي سي" البريطانية.
 
ونفذ الجيش في ميانمار، في الأول من فبراير/شباط 2021، انقلابا عسكريا، ردا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد، وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، ومسؤولين كبار آخرين.
 
وجاء الانقلاب بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش الذي هدد قبل أيام بـ "اتخاذ إجراء" حيال انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، التي أسفرت عن فوز ساحق لحزب "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" الحاكم بقيادة أونغ سان سو تشي، قائلا إنها كانت مزورة.
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