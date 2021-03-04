living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غوغل تقدم تعهدا جديدا قد يكلفها الكثير.. فتش عن "الكوكيز"

4
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت شركة ألفابت التابعة لغوغل أنها لن تبني أو تستخدم أدوات بديلة لتتبع حركة مرور تصفح الويب، بمجرد البدء في التخلص التدريجي من التكنولوجيا الحالية من متصفح "كروم" الخاص بها خلال العام المقبل، بحسب رويترز.
 
ومن شأن هذه الخطوة إعادة تشكيل كيفية عمل الإعلانات عبر الإنترنت، وربما تكبد الشركة خسائر كبيرة في سبيل حماية الخصوصية.
 
وفي أوائل العام الماضي أعلنت غوغل لأول مرة أنها ستتخلص من ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية، التي ساعدت على مدى عقود الإعلانات عبر الإنترنت، وجاءت هذه الخطوة تلبية لمعايير خصوصية البيانات المتزايدة في أوروبا والولايات المتحدة.
 
ولسنوات انتقد نشطاء الخصوصية شركات التكنولوجيا بما فيها غوغل لاستخدامها ملفات تعريف الارتباط لجمع سجلات تصفح الويب عبر مواقع الويب التي لا يمتلكونها، مما يمكنهم من تطوير ملفات تعريف عن اهتمامات المستخدمين لتقديم إعلانات مخصصة.
 
خسائر قريبة ومكاسب مستقبلية
 
ويقول خبير تكنولوجيا المعلومات أيمن صلاح إن ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" هي عبارة عن ملف يسهل التعامل بين المستخدم وموقع معين، حتى لا يضطر المستخدمين إلى تقديم بيناتهم في كل زيارة.
 
ولفت إلى أن غوغل كان يعتمد على ملفات تعريف الارتباط بشكل واسع، لقياس المستخدم ومعرفة بياناته، لمعرفة توجه المستخدمين في عملية البحث.
 
ويضيف صلاح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن ملفات الارتباط تنتهك الخصوصية في بعض الأحيان، حيث وجهت اتهامات عدة لشركة غوغل خاصة باستخدامها معلومات المستخدم الارتباط لتحسين محركات البحث، مما يعرض تلك البيانات للانتهاك.
 
كما واجهت غوغل قضايا عدة تابعة للاتحاد الأوروبي خاصة أن هناك محركات بحث لا تستخدم ملفات الارتباط، مثل "دك دك غو"، وفقا لصلاح.
 
وتابع: "هذه الخطوة التي اتخذتها غوغل ستوفر مساحة أكثر أمانًا لبيانات المستخدمين، لكنها ستؤثر في ذات الوقت على الإعلانات، لأن ملفات الارتباط كانت تساعد في رسم بروفايل لكل مستخدم، وهو الأمر الذي كان يساعد في دفع إعلانات غوغل للأمام".
 
لكن خبير تكنولوجيا المعلومات يشكك في أن هذا الإجراء سيؤثر في دخل الإعلانات على المدى الطويل، لكنها حتمًا ستتأثر في البداية، وستنخفض أرباح الإعلانات بالضرورة.
 
ويذهب صلاح إلى أن ثقة المستخدمين في محركات البحث ستزداد بعد التوقف عن استخدام "الكوكيز"، مما يجعل غوغل تحتفظ بمستخدميها بعيدًا عن محركات البحث المنافسة، وهو ما يعزز من فرص الأرباح في المستقبل.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout