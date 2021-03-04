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خبراء إسرائيليون: ردودنا ضعيفة أمام إيران وردعنا يتآكل

4
MARCH
2021
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قال خبير إسرائيلي إن "الهجمات الجوية الإسرائيلية مؤخرا داخل الأراضي السورية، قد لا تكون كافية للرد على ما تقوم به إيران في المنطقة، وآخرها الهجوم على السفينة التجارية في بحر عُمان، رغم أن تل أبيب شنت مئات الهجمات في سوريا والشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، وتركزت على قوافل الأسلحة".


وأضاف نوعام أمير في مقاله بصحيفة "مكور ريشون"، ترجمته "عربي21"، أنه "في معظم هذه الهجمات، لم تتحمل إسرائيل المسؤولية عنها، ولكن من حين لآخر، عندما ينهي قائد سلاح الجو الإسرائيلي وظيفته، أو عندما يريد رئيس الوزراء نقل رسالة أمنية، أو عندما يُطلب من رئيس الأركان ووزير الحرب التحدث للجمهور الإسرائيلي، يقوم أحدهم بكسر هذا الغموض، ونشر البيانات المتعلقة بتلك الهجمات".


وأوضح أن "الطيران الإسرائيلي نفذ خلال السنوات الأخيرة خمسمئة هجوم في الشرق الأوسط، ولكن في معظم الحالات لم تتحمل المسؤولية، ومع ذلك، هناك مشكلة في هذه الفرضية الإسرائيلية، لأن الدولة التي تريد الرد على هجوم معاد لا تختبئ وراء التقارير الأجنبية، فإسرائيل، في الحالات التي قررت فيها الرد رسميا على هجوم، خففت الغموض، وعقدت إيجازا عسكريا، مع توضيحات للجمهور حول ما تم الهجوم عليه ولماذا خط أحمر.


وأوضح أنه "بين عدم تحمل إسرائيل للمسؤولية عن تلك الهجمات من جهة، وعدم قيام أي عامل أمني بإخفاء الدافع الحقيقي للهجوم من جهة أخرى، فإننا أمام استراتيجية إسرائيلية مثيرة للاهتمام، تنص على أنه لا يهم ما تتحمل المسؤولية عنه، ولكن ما ينسب إليك، أي أنه إذا قرر الإيرانيون أن الهجوم الأخير كان ردا إسرائيليا، فلم يعد يهم حقا ما يقولونه في إسرائيل".


وأكد أنه "يجب أن يكون مفهوما أن استراتيجية إسرائيل لا تهدف للسماح للمنظمات المعادية بتهديد الطرق الدولية، وفي الوقت ذاته فإن الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر الخليج يعادل مهاجمة منشأة مهمة في إسرائيل، ورغم أن الإيرانيين لم يصطدموا بمنصة غاز، أو محطة كهرباء، أو ميناء بحري، أو مطار جوي، فإن الاصطدام بسفينة تجارية على طريق دولي كان يجب أن يكون له عواقب وخيمة".

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