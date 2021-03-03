تعرف إلى أعلى الدول العربية إصابة ووفيات بكورونا

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عادت معدلات الإصابة بوباء كورونا للارتفاع التدريجي مرة أخرى في العديد من الدول العربية، مسجلة عودة قوية في كل من المغرب والأردن والعراق على وجه الخصوص.

وسجل العراق المرتبة الأولى بين الدول العربية، كأكثر بلد يحتوي إصابات بمعدل 703 ألف إصابة، يليه المغرب ثم الأردن فالإمارات ثم لبنان ،في المراتب الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة على التوالي.