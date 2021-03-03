السفارة الإيرانية في موسكو تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح "سبوتنيك V"

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تسلمت السفارة الإيرانية في موسكو الدفعة الثالثة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، وتضم 200 ألف جرعة على أن يتم إرسالها إلى طهران صباح يوم غد الخميس على متن طائرة ماهان.

وكان المتحدث باسم مؤسسة الأدوية والأغذية الإيرانية كيانوش جهانبور، أعلن الشهر الماضي عن وصول الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى طهران بواقع 100 ألف جرعة.

وبدأت في إيران في شباط الماضي حملة التطعيم المجاني والطوعي للسكان ضد فيروس كورونا بعدة لقاحات في مقدمتها "سبوتنيك V" الروسي.

وفي المرحلة الأولى، سيتم تطعيم العاملين في العناية المركزة ووحدات العلاج المكثف.

وفي الخطوة التالية، سيتم تطعيم بقية العاملين في القطاع الطبي، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وفي نيسان المقبل، ستباشر السلطات باستخدام لقاح إيراني في عمليات التطعيم.