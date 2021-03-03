"شبيغل": الأمن الألماني يشتبه بضلوع "البديل لألمانيا" بالتطرف اليميني

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قالت مجلة Der Spiegel، إن الوكالة الفيدرالية لحماية الدستور في ألمانيا (جهاز مكافحة التجسس-BfV)، تشك في انغماس حزب "البديل لألمانيا" بالتطرف اليميني.

ونقلت المجلة، عن مصادرها الخاصة، اليوم الأربعاء، أنه بات بمقدور هذا الجهاز الأمني، من الآن فصاعدا، فرض مراقبة سرية على أعضاء هذا الحزب.

ووفقا للمجلة، أقرت الهيئة بشكل رسمي، بأن أنشطة الحزب بأكمله تثير الشكوك في ضلوعه في التطرف اليميني. ويفسح ذلك، المجال للجهاز الأمني المذكور، بالتجسس على أعضاء الحزب.

وأشارت المجلة، إلى أن الهيئة الأمنية، تستند في ذلك على تقرير داخلي، يتضمن حوالي 1000 صفحة، والذي يجمع أدلة مفترضة عن انتهاكات الحزب للنظام الديمقراطي.