صحيفة يابانية تكشف تفاصيل جديدة عن هروب كارلوس غصن

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كشفت صحيفة يابانية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة تتعلق بقضية رئيس شركة نيسان موتور السابق، اللبناني كارلوس غصن.

وذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية عن مصادر مطلعة قولها أن "مواطنين أمريكيين هما بيتر ومايكل تيلورز، المشتبه بتورطهما بهروب رئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن إلى لبنان، تلقيا نحو 1.36 مليون دولار نظير خدماتهما".

ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيق توصل إلى أن المبلغ جرى تحويله على أقساط، حيث تلقت في تشرين الأول 2019 شركة بيتر تايلو 862 ألف دولار من حساب غصن في فرنسا على دفعتين. ثم بعد الهروب، أجرى أنتوني نجل غصن سبع تحويلات أخرى بقيمة 500 ألف دولار بعملة "البيتكوين" المشفرة.

وكان بيتر ومايكل تيلورز قد سلما من قبل الولايات المتحدة في 2 شباط، ونقلا إلى اليابان بناء على طلب من مكتب المدعي العام في طوكيو. كما طلب الجانب الياباني تسليم المواطن الأمريكي من أصل لبناني جورج زايك، المشتبه به أيضا في تنظيم هروب غصن.