living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قتل زوجته الأولى.. ومفاجأة كبرى عندما حاول مع الثانية

3
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قبل سنوات طويلة، تمكن زوج في إسبانيا من قتل زوجته، وقضى في السجن 14 عاما فقط عقوبة له على هذه الجريمة، على أن تكون رادعة، لكن يبدو أن الرغبة في القتل ظلت موجودة لدى هذا الرجل.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "الصن" البريطانية، الأربعاء، فقد قضت محكمة في إسبانيا بسجن رجل مدى الحياة بعد إدانته بمحاولة قتل زوجته الثانية.

وسبق للزوج خوان غارسيا هيرنانديز (66 عاما) أن تلقى حكما بالسجن لمدة 14 عاما عام 1993بعد إدانته بقتل زوجته الأولى.

وقالت القاضية، خلال إصدار حكم: "من الواضح أن أي رجل قتل أو حاول قتل زوجتين هو أمر خطير".

وقام هيرنانديز بعد انهيار زواجه من أليسون ( 64 عاما) بتقييدها بأصفاد بلاستيكية، كتلك التي تستخدمها الشرطة، لكن الزوجة استطاعت ببراعة أن تتملص منها بسرعة، رغم إقناعها له بأن الأصفاد كانت أكثر تقييدًا مما كانت عليه.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الزوجة تعلمت مهارات خفة اليد والسحر، عندما كانت تعمل مساعدة ساحر.

أخبر أحد الأطباء النفسيين أليكس تيل المحكمة أن هيرنانديز يعاني من أعراض الوهم وأن هناك "صلة قوية" بين حالته وسلوكه تجاه زوجته.

وأوصى الخبراء بالخضوع للعلاج في وحدة نفسية آمنة قبل إرساله إلى السجن لقضاء ما تبقى من عقوبته.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout