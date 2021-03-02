الرئيس الجزائري: العلاقات الجيدة مع ماكرون خففت التشنج وهناك جماعات ضغط للتشويش

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صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء يوم الاثنين، بأن العلاقات الجيدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خففت التشنج، مشيرا إلى وجود جماعات ضغط للتشويش.

وشدد تبون في حديث لوسائل الإعلام، على أنه "لن تكون هناك علاقات طيبة على حساب ملفات الذاكرة والتاريخ".