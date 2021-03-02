واشنطن: نعارض أي خطوات من إسرائيل تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة

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قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس مساء يوم الاثنين، إن واشنطن تعارض أي خطوات من إسرائيل تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة.

والأسبوع الماضي، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، أن "واشنطن تعتقد أن حل الدولتين هو أفضل سبيل لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي".

وقالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن شدد في الاتصال، على "إيمان إدارة الرئيس جو بايدن بأن حل الدولتين هو أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة".

كما أعلنت الخارجية أن الإدارة الجديدة تعتبر القدس جزءا من حل الوضع النهائي المطلوب تحقيقه عبر مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث بينت أن "الوضع النهائي للقدس قضية ستتطلب حلا من قبل الطرفين عبر مفاوضات مباشرة"، مؤكدة أن السياسات الأمريكية "القائمة منذ فترة طويلة" في هذا الشأن لم تتغير.

وتعتقد واشنطن أنه من المهم الامتناع عن خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوتر وتقويض الجهود الرامية إلى تفعيل التفاوض حول حل الدولتين، مشيرة إلى أن بين هذه الخطوات قد يكون ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني وتدمير المساكن والتحريض على العنف ودفع التعويضات للمدانين بتهم الإرهاب.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلنت اعترافها بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، ونقلت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، في خطوة رفضها الجانب الفلسطيني بشكل قاطع.

المصدر: وكالات