الولايات المتحدة: عرض الاجتماع مع الإيرانيين بشأن الاتفاق النووي لا يزال على الطاولة

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أكدت الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث باسمها نيد برايس، مساء يوم الاثنين، أن عرض الاجتماع مع الإيرانيين بشأن الاتفاق النووي لا يزال على الطاولة.

وأفادت الخارجية بأن واشنطن تعتقد أن الدبلوماسية تمثل أكثر السبل فعالية لضمان منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.