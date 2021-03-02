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الولايات المتحدة: عرض الاجتماع مع الإيرانيين بشأن الاتفاق النووي لا يزال على الطاولة

2
MARCH
2021
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أكدت الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث باسمها نيد برايس، مساء يوم الاثنين، أن عرض الاجتماع مع الإيرانيين بشأن الاتفاق النووي لا يزال على الطاولة.

وأفادت الخارجية بأن واشنطن تعتقد أن الدبلوماسية تمثل أكثر السبل فعالية لضمان منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أنها تبحث عن إمكانية لحث إيران على العودة إلى الاتفاق النووي، مؤكدة استعدادها للعودة إلى الاتفاق أيضا.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "نبحث عن الإمكانية لحث إيران على العودة إلى التزاماتها. وفي حال اتخذت إيران هذا القرار، فإننا سنكون على استعداد للعودة إلى الصفقة مجددا".

وأعربت المندوبة الأمريكية عن خيبة أمل إزاء قرار طهران تعليق تنفيذ الإجراءات الواردة في البروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية، وعبرت عن أملها بأن تعيد الجمهورية الإسلامية النظر في قرارها.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قد تحدثت عن رغبتها في العودة إلى الاتفاق حول برنامج إيران النووي، الذي تم التوصل إليه في عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس دونالد ترامب في 2018، لكنها اعتبرت أنه من الضروري أن تعود إيران لالتزاماتها أولا.

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