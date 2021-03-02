الدفاع الروسية: رصد 29 عملية قصف من قبل "النصرة" في سوريا

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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصده 29 عملية قصف من قبل مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في منطقة خفض التصعيد بشمال سوريا.

وأشار نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، في بيان له إلى رصد 11 عملية قصف داخل محافظة إدلب، و13 عملية في محافظة اللاذقية و3 عمليات في حماة وعمليتين في حلب.

وكان المركز الروسي قد ذكر الأسبوع الماضي أن مسلحي "جبهة النصرة" يمنعون المدنيين من عبور الممرات الإنسانية للوصول إلى أراضي سيطرة القوات الحكومية.

وأكد المركز في 24 فبراير الماضي أن مسلحي "النصرة" استهدفوا ممر سراقب في ريف إدلب بشمال غربي سوريا، بقذائف صاروخية.