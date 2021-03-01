نواب أمريكيون يطالبون بايدن بالضغط على تركيا في حقوق الإنسان

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وقع 170 عضوا بمجلس النواب الأمريكي من الحزبين خطابا أرسل إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يطالبون فيه إدارة الرئيس جو بايدن بالتصدي لقضايا حقوق الإنسان في تعاملاتها مع تركيا.