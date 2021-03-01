خبر سار عن لقاح “فايزر”

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أكد رئيس شركة “بيونتيك” الألمانية التي طورت لقاح “فايزر”، أوغور شاهين، أن من يتلقى اللقاح لن يصبح شخصا معديا أو ناقلا للفيروس.



وأوضح في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية، أنه “بعد التطعيم باللقاح يصبح احتمال نقل الشخص للفيروس حتى وإن أصيب به منخفضا بنسبة 92%. وبهذه المعلومة نعلم الآن أنه يمكننا احتواء الوباء بشكل فعال إذا تم تطعيم عدد كاف من الناس”.



وتابع “الضوء في نهاية النفق بات أكثر سطوعا… بمجرد تلقيح عدد كاف من الناس، سنكون سيطرنا على الوباء”.



وأضاف: “نتائج الدراسات التي أجريت على لقاح بيونتيك أفضل بكثير مما كنت أتوقع، والإحصاءات رائعة، وتثبت أننا نسير في الطريق الصحيح”.