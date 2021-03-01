ظريف يحذر أوروبا وأميركا..

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حذر وزير الخارجية محمد جواد ظريف على هامش اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الاسلامي، "أميركا وأوروبا من السلوك الخاطئ في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وذلك حسب وكالة "ارنا".

واعتبر أن "متابعة قرار ضد إيران في مجلس الحكام، سيؤدي الى ارتباك الاوضاع الحالية"، وقال: "قدمنا شرحا لازما لاعضاء مجلس الحكام حول الظروف الحالية، ونأمل أن نشهد تصرفا منطقيا واذا لم نشهد ذلك فلدينا آليات".

واشار إلى "المساعي الرامية لاصدار قرار ضد ايران في مجلس الحكام"، معتبرا أن "أوروبا بدأت تحركا خاطئا في مجلس الحكام بدعم من أميركا، ونعتقد ان هذا التحرك سيؤدي الى ارتباك الاوضاع الحالية".