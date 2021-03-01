living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حاكم نيويورك يعترف: كنت أمزح!

1
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أقر حاكم نيويورك، أندرو كومو، الأحد إدلائه بملاحظات غير لائقة لامرأتين كانتا تعملان معه، لكنه قال إنه كان يمزح فقط، ورفض مزاعم بأنه قدم عروض جنسية لإحدى الموظفات ولمس أخرى.
 
وصرح "أقر بأن بعض الأشياء التي قلتها قد أسيء تفسيرها على أنها مغازلة غير مرغوب فيها. وقال في بيان ليلة الأحد، إلى الحد الذي يشعر به أي شخص بهذه الطريقة، أنا آسف حقا لذلك".
 
وقال حاكم نيويورك "أحيانا أعتقد أنني مرح وأطلق النكات التي أعتقد أنها مضحكة"، ورفض كومو اتهامات وجهت له من المساعدتان السابقتان شارلوت بينيت وليندسي بويلان.
 
 وأضاف كومو "لم أتطرق أبدا إلى أي امرأة بشكل غير لائق ولم أقترح أبدا على أي امرأة ولم أقصد أبدا جعل أي امرأة تشعر بعدم الارتياح، لكن هذه ادعاءات يستحق سكان نيويورك إجابات عليها".
 
وفي وقت سابق الأحد، بدا أن كومو، البالغ من العمر 63 عاما، أذعن لمطلب المدعية العامة للولاية ليتيتيا جيمس بأن يخولها تعيين محقق خاص لديه سلطة إصدار مذكرات استدعاء بخصوص هذه الاتهامات.
 
وجاءت تصريحات كومو بعد أن أصبحت بينيت، المستشار السابق للسياسة الصحية والمساعد التنفيذي للحاكم، يوم السبت ثاني امرأة تتهم كومو بـالتحرش الجنسي.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout